15:42 • 112 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 290 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 1830 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 14139 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 22524 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 18141 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21455 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35283 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50471 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40122 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Понад 25 тисяч ДТП з постраждалими та понад 3000 загиблих: у патрульній поліції оприлюднили статистику аварійності за 2025 рік

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У 2025 році в Україні зареєстровано 25 934 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 3 249 осіб та 31 898 отримали травми. Основними причинами є перевищення швидкості та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Понад 25 тисяч ДТП з постраждалими та понад 3000 загиблих: у патрульній поліції оприлюднили статистику аварійності за 2025 рік

Упродовж 2025 року на території України поліцейські зареєстрували 25 934 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, у яких загинули 3 249 осіб та ще 31 898 людей отримали травми. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

За його словами, основними причинами ДТП з тяжкими наслідками стали перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів, недотримання правил під час зміни напрямку руху, недотримання безпечної дистанції, а також порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Найпоширенішими видами аварій із потерпілими залишаються зіткнення транспортних засобів, наїзди на пішоходів та наїзди на перешкоди.

Окремо зазначається, що за рік сталося 643 ДТП із потерпілими за участю водіїв у стані сп’яніння. У таких аваріях загинули 73 людини та ще 857 осіб отримали травми. Загалом впродовж року поліцейські склали 138 047 протоколів за керування транспортом у нетверезому стані.

Також у 2025 році за допомогою системи автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму було винесено понад 4,6 млн постанов. У неавтоматичному режимі поліцейські винесли ще понад 733 тисячі постанов.

У патрульній поліції зазначили, що щодня проводять профілактичні заходи для зменшення аварійності та продовжують посилений режим патрулювання на дорогах.

Нагадаємо

Командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області повідомлено про підозру. Він вчинив смертельну ДТП, збивши пішохода та залишивши його на узбіччі.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НПАвто
Олексій Білошицький
Дорожньо-транспортна пригода
Україна