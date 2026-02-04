Понад 25 тисяч ДТП з постраждалими та понад 3000 загиблих: у патрульній поліції оприлюднили статистику аварійності за 2025 рік

Упродовж 2025 року на території України поліцейські зареєстрували 25 934 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, у яких загинули 3 249 осіб та ще 31 898 людей отримали травми. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

За його словами, основними причинами ДТП з тяжкими наслідками стали перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів, недотримання правил під час зміни напрямку руху, недотримання безпечної дистанції, а також порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Найпоширенішими видами аварій із потерпілими залишаються зіткнення транспортних засобів, наїзди на пішоходів та наїзди на перешкоди.

Окремо зазначається, що за рік сталося 643 ДТП із потерпілими за участю водіїв у стані сп’яніння. У таких аваріях загинули 73 людини та ще 857 осіб отримали травми. Загалом впродовж року поліцейські склали 138 047 протоколів за керування транспортом у нетверезому стані.

Також у 2025 році за допомогою системи автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму було винесено понад 4,6 млн постанов. У неавтоматичному режимі поліцейські винесли ще понад 733 тисячі постанов.

У патрульній поліції зазначили, що щодня проводять профілактичні заходи для зменшення аварійності та продовжують посилений режим патрулювання на дорогах.

Нагадаємо

