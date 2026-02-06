Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники
Киев • УНН
На автодорогах государственного значения Украины, несмотря на снег, дождь и туман, движение обеспечено. Дорожники проводят очистку и обработку покрытия противогололедными материалами.
На автодорогах государственного значения, несмотря на непогоду, ограничений не зафиксировано, сообщили в Агентстве восстановления в пятницу, пишет УНН.
Детали
Утром 6 февраля на территории Украины, по сообщению, местами наблюдаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, кое-где - туман. Температура воздуха колеблется от +2°С в западных и южных областях до -13°С в северных и восточных регионах.
"Ограничений движения не зафиксировано. Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен", - сообщили в агентстве.
Дорожники проводят очистку и превентивную обработку покрытия противогололедными материалами.
На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами дождь и мокрый снег, туман. Покрытие мокрое, кое-где гололедица. "Дорожные организации осуществляют постоянный мониторинг и обработку покрытия. Проезд через перевалы обеспечен", - говорится в сообщении.
На отдельных участках дорог государственного значения продолжаются работы по обработке мостов, путепроводов, спусков, подъемов и закругленных участков.
Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
