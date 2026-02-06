Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 33344 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 37414 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 30399 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44067 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 80737 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32659 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30630 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23301 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15948 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15377 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
76%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 10699 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 11495 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 5054 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 9474 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30 • 7590 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 17347 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 33331 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 80722 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 74377 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 104314 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Руслан Кравченко
Реджеп Тайип Эрдоган
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11792 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 15031 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 24396 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27925 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 60300 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Старлинк

Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники

Киев • УНН

 • 178 просмотра

На автодорогах государственного значения Украины, несмотря на снег, дождь и туман, движение обеспечено. Дорожники проводят очистку и обработку покрытия противогололедными материалами.

Движение на основных дорогах обеспечено без ограничений, несмотря на непогоду - дорожники

На автодорогах государственного значения, несмотря на непогоду, ограничений не зафиксировано, сообщили в Агентстве восстановления в пятницу, пишет УНН.

Детали

Утром 6 февраля на территории Украины, по сообщению, местами наблюдаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, кое-где - туман. Температура воздуха колеблется от +2°С в западных и южных областях до -13°С в северных и восточных регионах.

"Ограничений движения не зафиксировано. Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен", - сообщили в агентстве.

Дорожники проводят очистку и превентивную обработку покрытия противогололедными материалами.

На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами дождь и мокрый снег, туман. Покрытие мокрое, кое-где гололедица. "Дорожные организации осуществляют постоянный мониторинг и обработку покрытия. Проезд через перевалы обеспечен", - говорится в сообщении.

На отдельных участках дорог государственного значения продолжаются работы по обработке мостов, путепроводов, спусков, подъемов и закругленных участков.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Сегодня на заснеженных дорогах Украины произошло более 1,1 тыс. ДТП, есть жертвы05.02.26, 23:10 • 4448 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Украина