На границе с Молдовой приостановили часть операций из-за непогоды: кого касается
Киев • УНН
Из-за гололедицы остановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" и "Тудора". Водителей просят учесть это при планировании маршрутов.
На границе Украины и Молдовы временные ограничения для грузовиков из-за сложных погодных условий, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.
В связи с осложнением погодных условий и образованием гололедицы временно остановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" и "Тудора"
Водителей и перевозчиков призвали учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
