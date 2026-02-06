Ограничения на пропуск на границе с Молдовой из-за непогоды расширили: что нужно знать
Киев • УНН
Из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях временно прекращен пропуск грузовиков в Молдову. Ограничения касаются пунктов пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", "Тудора", "Росошаны - Бричень", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Крива" из-за сильной гололедицы.
На фоне непогоды на границе Украины и Молдовы расширили ограничения для грузовиков на новые пункты пропуска – в Одесской и Черновицкой областях временно приостановлен их пропуск в Молдову, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.
В связи с осложнением погодных условий временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" и "Тудора" в Одесской области и в пунктах пропуска "Россошаны – Бричень", "Сокиряны – Окница", "Мамалыга – Крива" в Черновицкой области. Оформление не осуществляется на въезд в Молдову в связи с проведением обследования состояния дорог, где сейчас наблюдается сильная гололедица
Водителей и перевозчиков призвали учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
На границе с Молдовой приостановили часть операций из-за непогоды: кого касается06.02.26, 13:15 • 1148 просмотров