Непогода на границе с Молдовой: ограничения для грузовиков расширены на три области

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 2694 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 12703 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 13010 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 16147 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 55887 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51298 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40020 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52090 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 95707 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35559 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
74%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill6 февраля, 04:06 • 5408 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 19686 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ08:45 • 4310 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 11740 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 9796 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 9914 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 12703 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 28429 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 55887 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 95707 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 17393 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 20290 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 29643 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 32869 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 69371 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Золото

Непогода на границе с Молдовой: ограничения для грузовиков расширены на три области

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Из-за непогоды и гололеда ограничен пропуск грузовиков на границе с Молдовой в Винницкой, Одесской и Черновицкой областях. Водителям рекомендуют корректировать маршруты.

Непогода на границе с Молдовой: ограничения для грузовиков расширены на три области

На фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска уже в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.

В связи со сложными погодными условиями и образованием гололеда временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Отач" (смежный украинский пункт пропуска "Могилев-Подольский")

- сообщили в ГПСУ.

Водителям и перевозчикам рекомендовали заблаговременно корректировать маршруты движения и учитывать указанные ограничения при планировании поездок.

Напомним

Ранее из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно приостановлен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях, что касалось пунктов пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", "Тудора", "Росошаны - Бричень", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Крива".

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границейАвто
Морозы в Украине
Государственная граница Украины
Черновицкая область
Винницкая область
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова