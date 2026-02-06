Непогода на границе с Молдовой: ограничения для грузовиков расширены на три области
Киев • УНН
Из-за непогоды и гололеда ограничен пропуск грузовиков на границе с Молдовой в Винницкой, Одесской и Черновицкой областях. Водителям рекомендуют корректировать маршруты.
На фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска уже в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.
В связи со сложными погодными условиями и образованием гололеда временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Отач" (смежный украинский пункт пропуска "Могилев-Подольский")
Водителям и перевозчикам рекомендовали заблаговременно корректировать маршруты движения и учитывать указанные ограничения при планировании поездок.
Напомним
Ранее из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно приостановлен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях, что касалось пунктов пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", "Тудора", "Росошаны - Бричень", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Крива".