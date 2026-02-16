С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщила о введении временного графика работы пункта пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" из-за реконструкции критически важной мостовой инфраструктуры. Согласно официальному сообщению румынских коллег, строительные работы продлятся в течение следующих полутора месяцев, что существенно повлияет на пропускную способность этого направления для автомобилистов. Об этом пишет УНН.

Детали

Начиная с 16 февраля оформление транспортных средств в будние дни будет полностью приостанавливаться в период с 09:00 до 16:00 по киевскому времени. Эти временные окна выделены для непосредственного проведения технических работ на конструкциях моста, что делает невозможным безопасный проезд автомобилей.

В то же время ограничения не касаются людей, пересекающих границу в пешем порядке – для них сообщение будет осуществляться в обычном режиме без каких-либо задержек.

Продолжительность реконструкции и рекомендации для путешествующих

По предварительным расчетам румынской стороны, ремонтные работы на объекте продлятся до 3 апреля текущего года. ГПСУ настоятельно советует водителям и логистическим компаниям учитывать "дневные окна" простоя и, по возможности, выбирать альтернативные пути через соседние пункты пропуска на границе с Румынией.

Актуальную информацию о состоянии очередей и изменениях в режиме работы переправ можно отслеживать на официальных ресурсах пограничного ведомства в режиме реального времени.

