рф атаковала Украину 149 дронами, 131 обезврежен

россия ночью ударила по Украине 149 дронами, 131 из них обезврежен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 декабря (с 18.00 07 декабря) противник атаковал 149-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Донецк и Чауда – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи