рф атакувала Україну 149 дронами, 131 знешкоджено
Київ • УНН
Вночі 8 грудня росія атакувала Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими. Українська ППО збила 131 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 149 дронами, 131 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крима, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи08.12.25, 07:14 • 2148 переглядiв