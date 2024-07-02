Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

В последнее время россияне все чаще используют для ударов по Украине управляемые авиационные бомбы. Что представляют собой эти боеприпасы именно российского образца, и почему именно сейчас враг начал отдавать предпочтение нанесению ударов КАБами объяснили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Ракеты и "шахеды" - это относительно лимитированное и более материально затратное для врага оружие. Его запасы они системно пытаются пополнять различными путями, однако в целом речь идет о производстве с нуля. В то же время у россиян на складах накопились десятки тысяч авиационных бомб, которыми можно снаряжать самолеты прифронтовой авиации - отмечают эксперты.

Специалисты КНИИСЭ уточняют, что современные управляемые авиационные бомбы дороги в производстве и применении, поэтому россияне минимально модернизируют и используют обычные авиационные бомбы.

На имеющиеся на складах бомбы крепятся так называемые УМПК - это универсальный модуль планирования и коррекции. Из исследуемых по частям и обломками конструкций, а также иллюстративных материалов в сети, можно сделать выводы, что технология довольно проста - бомба фиксируется в нескольких точках к модулю, подвешивается под самолет, который сбрасывает ее в полете, такой планирующий боеприпас с модулем управления УПМК летит за 40-60 километров и поражает объекты. Традиционно в данном типе оружия, как и во всех других видах российских средств поражения, используется иностранная микроэлектроника - объясняют специалисты КНИИСЭ.

Эксперты добавляют, что эффективно противодействовать КАБам возможно только работой на опережение, сбивая вражеские самолеты и путем нанесения ударов по аэродромам и складам боеприпасов.

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин