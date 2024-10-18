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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4546 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог атакував 7 населених пунктів Донеччини за добу: один загиблий та двоє поранених

Київ • УНН

 • 21898 перегляди

За добу окупанти завдали понад 2600 ударів по Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів. Атаковано Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівку та Звірове.

Ворог атакував 7 населених пунктів Донеччини за добу: один загиблий та двоє поранених

Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень через російські обстріли населених пунктів Донецької області минулої доби, 17 жовтня. Протягом доби росія завдала 2 638 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Про це УНН повідомляє із поліцію регіону.

За даними правоохоронців, ворог на Донеччині атакував міста Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селище Курахівка, село Звірове. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 10 цивільних об’єктів, з них 8 житлових будинків.

Курахівку росіяни накрили з артилерії – вбили цивільну особу.

По Кураховому ворог вдарив керованою авіабомбою "ФАБ" і артилерією - є поранений, пошкоджено щонайменше один приватний будинок.

У Часовому Яру ворожий дрон травмував мирного жителя.

На Лиман окупанти скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, гараж.

По Сіверську війська рф поцілили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – пошкодили два приватних будинки та заклад освіти.

У Звіровому внаслідок влучання двох "ФАБ-250" пошкоджено три приватних оселі.

Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя18.10.24, 07:24 • 102147 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
FAB-250
Лиман, Україна
Сіверськ
Торецьк
Часів Яр
Курахове
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