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Катастрофа морської піхоти: ЗМІ озвучило втрати рф у Вугледарі

Катастрофа морської піхоти: ЗМІ озвучило втрати рф у Вугледарі

Київ • УНН

 • 19462 перегляди

За даними ВВС, 155-та і 40-та бригади морської піхоти рф могли втратити до 40% особового складу під час штурму Вугледара. Загальні втрати оцінюють у 2100 осіб, включно із загиблими, пораненими і зниклими безвісти.

Під час штурмів Вугледара тільки 155 і 40 бригади елітної морської піхоти армії рф могли втратити понад 2100 осіб з урахуванням тяжкопоранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналіз ВВС.

Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом: він розташований на висоті, і українська армія могла звідти завдавати ударів по логістичних шляхах противника.

"Найбільш напруженими і кровопролитними були бої за місто восени 2022 і взимку 2023 року. Тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти - 155-ту і 40-ту бригади "чорних беретів" за підтримки БМП і танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців", - йдеться в повідомленні.

На основі відкритих даних ВВС змогла підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти.

Зазначається, що це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні. Серед загиблих - 19 офіцерів, зокрема командир батальйону Цирен Лубсанов.

"Пліч-о-пліч зі 155-бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади "чорних беретів" з Петропавловськ-Камчатського. На основі відкритих даних ми змогли підтвердити загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання", - пише ВВС.

Також повідомляється, що непрямим чином про серйозні втрати "чорних беретів" може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи "Шторм Z", сформовані з ув'язнених російських колоній.

Встановлене нами число втрат 155-ї і 40-ї бригад включає тільки тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського і Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість "чорних беретів", загиблих під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою - тобто близько 570 осіб.

З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, найімовірніше, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледара морпіхів може зрости до 700 осіб.

Кількість тяжкопоранених солдатів 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо.

Але повідомляється, що кількість остаточно вибулих з ладу через поранення у 155-й і 40-й бригадах може становити приблизно 1400 осіб. А загальна кількість втрат "чорних беретів" під Вугледаром - до 2100 осіб.

За оцінками західних фахівців, довоєнна чисельність 155-ї бригади становила близько 2900 осіб, а 40-ї бригади - 2400 осіб. Отже, тільки штурм Вугледара - без урахування інших боїв - міг вибити з ладу до 40% штатного складу підрозділів.

При цьому втрати росії під час затяжних штурмів Вугледара не обмежуються тільки "морпіхами".

Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови03.10.2024, 16:30 • 14953 перегляди

Доповнення

В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледара для "збереження особового складу та бойової техніки"

Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Прилипко повідомляв, що вихід сил оборони з Вугледара Донецької області дозволив мінімізувати втрати сил оборони. Надалі тримати місто вже було б критично важко для українських підрозділів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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