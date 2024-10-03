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Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови

Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови

Київ • УНН

 • 14954 перегляди

Президент Зеленський прокоментував виведення ЗСУ з Вугледару, наголосивши на пріоритеті збереження життів військових. Він підкреслив необхідність надання Україні далекобійної зброї для посилення оборони.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виведення підрозділів ЗСУ з Вугледару заявив, що без відповідної зброї Україна не може зупинити рф, зазначивши, що життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Без відповідної зброї ми не можемо зупинити рф. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки

- сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності надання Україні дозволу застосування далекобійної зброї по рф, адже це реальний спосіб посилення України.

Нагадаємо

В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"

Пресофіцер 72-ї бригади заявив, що подальше утримання міста було б критично важким для українських підрозділів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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