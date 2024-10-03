Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував виведення ЗСУ з Вугледару, наголосивши на пріоритеті збереження життів військових. Він підкреслив необхідність надання Україні далекобійної зброї для посилення оборони.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виведення підрозділів ЗСУ з Вугледару заявив, що без відповідної зброї Україна не може зупинити рф, зазначивши, що життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
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Без відповідної зброї ми не можемо зупинити рф. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки
Президент наголосив на необхідності надання Україні дозволу застосування далекобійної зброї по рф, адже це реальний спосіб посилення України.
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