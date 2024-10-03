Зеленский о выходе ВСУ из Угледара: жизни бойцов важнее, чем любые застройки

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вывод подразделений ВСУ из Угледара заявил, что без соответствующего оружия Украина не может остановить рф, отметив, что жизни бойцов важнее, чем любые застройки. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Без соответствующего оружия мы не можем остановить рф. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость предоставления Украине разрешения применения дальнобойного оружия по РФ, ведь это реальный способ усиления Украины.

Напомним,

В ОСУВ «Хортица» 2 октября сообщили, что вышестоящее командование предоставило разрешение на вывод подразделений из Угледара для «сохранения личного состава и боевой техники»

Пресс-офицер 72-й бригады заявил, что дальнейшее удержание города было бы критически тяжелым для украинских подразделений.