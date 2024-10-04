Катастрофа морской пехоты: СМИ озвучило потери рф в Угледаре

В ходе штурмов Угледара только 155 и 40 бригады элитной морской пехоты армии рф могли потерять более 2100 человек с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести. Это 40% довоенной численности этих двух подразделений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на анализ ВВС.

Угледар считается стратегически важным пунктом: он расположен на высоте, и украинская армия могла оттуда наносить удары по логистическим путям противника.

"Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты — 155-ую и 40-ую бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев", - говориться в сообщении.

На основе открытых данных ВВС смогла подтвердить, что при штурмах Угледара погибло по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Отмечается, что это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших — 19 офицеров, в том числе командир батальона Цырен Лубсанов.

"Бок о бок с 155-бригадой в этих боях участвовали морпехи 40-й бригады "черных беретов" из Петропавловск-Камчатского. На основе открытых данных мы смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров этого соединения", - пишет ВВС.

Также сообщается, что косвенным образом о серьезных потерях "черных беретов" может свидетельствовать тот факт, что к составу 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из заключенных российских колоний.

Установленное нами число потерь 155-ой и 40-ой бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число "черных беретов", погибших при штурме Угледара, может быть примерно в два раза выше — то есть около 570 человек.

С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек.

Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-ой бригад морской пехоты достоверно установить невозможно.

Но сообщается, что число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-ой бригадах может составлять примерно 1400 человек. А общее число потерь "черных беретов" под Угледаром — до 2100 человек.

По оценкам западных специалистов, довоенная численность 155-й бригады составляла около 2900 человек, а 40-й бригады — 2400 человек. Следовательно, только штурм Угледара — без учета других сражений — мог выбить из строя до 40% штатного состава подразделений.

При этом потери россии в ходе затяжных штурмов Угледара не ограничиваются только "морпехами".

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