Ситуація в районі Часового Яру критично складна - представник пресслужби 24-ої ОМБр
Київ • УНН
Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.
В районі Часового Яру на Донеччині ситуація критично складна. Ворог застосовує артилерію, дрони, авіацію. Місто руйнують КАБами. Про це заявив представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, яка наразі ситуація в районі Часового Яру, Петричак відповів: "Станом на тепер ситуація критично складна, тому що за останні три тижні не було жодного дня, коли окупанти не влаштовували штурми. За день їх може бути 3-4. Разом з тим ворог застосовує артилерію, дрони, авіацію. Місто руйнується КАБами".
За його словами, українська сторона спостерігає, що регулярно, окрім КАБів прилітають і некеровані авіаційні ракети, які перемішують місто із землею та полюють на українських воїнів.
"На тепер лінія фронту залишається незмінною, пролягає по каналу Сіверський Донець — Донбас, але ситуація там критично важка", - сказав Петричак.
Доповнення
DeepState повідомляв, що агресор просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві.
12 жовтня начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко заявляв, що російські окупанти надзвичайно сильно тиснуть, використовуючи всі доступні ресурси, на східному фронті.