Ворог надзвичайно сильно тисне на східному фронті - Назаренко
Київ • УНН
російські окупанти значно посилюють наступальні дії на сході України, використовуючи всі доступні ресурси. За словами капітана Назаренка, ворог має великі втрати, але не має проблем з поповненням та боєприпасами.
російські окупанти надзвичайно сильно тиснуть, використовуючи всі доступні ресурси, на східному фронті. Про це заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чи помічає він підтвердження інформації про те, що росіяни посилюють наступальні дії на східному фронті, Назаренко відповів: "Ворог дійсно продовжує тиснути, ми бачимо величезні втрати у ворога щодня. Ворог тисне надзвичайно сильно, використовує всі доступні ресурси. Підрозділи окупаційних військ не мають проблем в поповнені. У них величезна кількість боєприпасів".
Він зазначив, що загальна тенденція на сході така, що ворог пробує атакувати.
"Зокрема, літня кампанія показала, що завдяки успіху дій безпілотних систем в поєднанні з артилерією змусила "сіру зону" певним чином розширятися. Відповідаючи на запитання, чи атакують Сили оборони, безумовно, як тільки виявляється ціль, навіть один орк, то по ньому летить дрон зі скидом, чи FPV", - розповів Назаренко.
Доповнення
11 жовтня командир 44 окремого стрілецького батальйону, майор Ярослав Борисовець повідомляв, що на Лиманському напряму обстановка напружена та складна. Українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Вони не значні.
На Харківському напрямку ворог дистанційно заміновує територію, проводить повітряну розвідку та відновлює боєздатність підрозділів - ОТУ "Харків"12.10.24, 13:28 • 22032 перегляди