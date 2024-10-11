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На Лиманському напряму Сили оборони несуть втрати, обстановка складна - командир батальйону

На Лиманському напряму Сили оборони несуть втрати, обстановка складна - командир батальйону

Київ • УНН

 • 11796 перегляди

На Лиманському напрямку українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Ворог проводить постійні обстріли та штурмові дії, використовуючи піхотні групи, артилерію та дрони.

На Лиманському напряму обстановка напружена та  складна. Українські військові несуть втрати в техніці та особовому складі. Вони не значні.

Про це повідомив командир 44 окремого стрілецького батальйону, майор Ярослав Борисовець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, яка обстановка в зоні відповідальності його батальйоні на Лиманському напрямку, Борисовець відповів:

"В зоні відповідальності обстановка напружена, складна. Обстріли, штурмові дії в принципі не припиняються. На жаль несемо втрати в техніці та особовому складі. Вони на щастя не значні". 

Борисовець зазначив, що росіяни в основному діють піхотними групами невеличкими. 

Накопичуються там, наприклад на відстані 300 метрів від наших позицій. По два, по одному підходять, а потім починають проводити артилерійські обстріли, використовують FPV-дрони, скиди й після цього, якщо впевнені, що позиція зазнала якихось руйнувань, або, що ми понесли якісь втрати по тихеньку ці групи по шість чоловік починають підходити до наших позицій й намагатися взяти або в полон, або знищити нашу піхоту

- розповів Борисовець. 

Він зазначив, що штурми технікою принаймні на даному етапі не є таким частими, тому що Сили оборони їх завчасно виявляють та за допомогою дронів, чи артилерії завдають ураження.

Особового складу в росіян більше ніж достатньо. Кожного разу з'являються нові люди, нові підрозділи, на жаль браку в особовому складі в них немає на відміну від нас

- додав Борисовець. 

Доповнення

Генштаб повідомляв сьогодні зранку, що за минулу добу на Лиманському напрямку українські війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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