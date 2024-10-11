На Лиманском направлении Силы обороны несут потери, обстановка сложная - командир батальона

На Лиманском направлении обстановка напряженная и сложная. Украинские военные несут потери в технике и личном составе. Они не значительны.

Об этом сообщил командир 44 отдельного стрелкового батальона, майор Ярослав Борисовец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какая обстановка в зоне ответственности его батальона на Лиманском направлении, Борисовец ответил:

«В зоне ответственности обстановка напряженная, сложная. Обстрелы, штурмовые действия в принципе не прекращаются. К сожалению несем потери в технике и личном составе. Они к счастью не значительны».

Борисовец отметил, что россияне в основном действуют пехотными группами небольшими.

Скапливаются там, например на расстоянии 300 метров от наших позиций. По два, по одному подходят, а потом начинают проводить артиллерийские обстрелы, используют FPV-дроны, сбросы и после этого, если уверены, что позиция подверглась каким-то разрушениям, или, что мы понесли какие-то потери по тихоньку эти группы по шесть человек начинают подходить к нашим позициям и пытаться взять или в плен, или уничтожить нашу пехоту

Он отметил, что штурмы техникой по крайней мере на данном этапе не являются такими частыми, потому что Силы обороны их заблаговременно обнаруживают и с помощью дронов, или артиллерии наносят поражение.

Личного состава у россиян более чем достаточно. Каждый раз появляются новые люди, новые подразделения, к сожалению недостатка в личном составе у них нет в отличие от нас