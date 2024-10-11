На Лиманском направлении Силы обороны несут потери, обстановка сложная - командир батальона
Киев • УНН
На Лиманском направлении украинские военные несут потери в технике и личном составе. Враг проводит постоянные обстрелы и штурмовые действия, используя пехотные группы, артиллерию и дроны.
На Лиманском направлении обстановка напряженная и сложная. Украинские военные несут потери в технике и личном составе. Они не значительны.
Об этом сообщил командир 44 отдельного стрелкового батальона, майор Ярослав Борисовец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, какая обстановка в зоне ответственности его батальона на Лиманском направлении, Борисовец ответил:
«В зоне ответственности обстановка напряженная, сложная. Обстрелы, штурмовые действия в принципе не прекращаются. К сожалению несем потери в технике и личном составе. Они к счастью не значительны».
Борисовец отметил, что россияне в основном действуют пехотными группами небольшими.
Скапливаются там, например на расстоянии 300 метров от наших позиций. По два, по одному подходят, а потом начинают проводить артиллерийские обстрелы, используют FPV-дроны, сбросы и после этого, если уверены, что позиция подверглась каким-то разрушениям, или, что мы понесли какие-то потери по тихоньку эти группы по шесть человек начинают подходить к нашим позициям и пытаться взять или в плен, или уничтожить нашу пехоту
Он отметил, что штурмы техникой по крайней мере на данном этапе не являются такими частыми, потому что Силы обороны их заблаговременно обнаруживают и с помощью дронов, или артиллерии наносят поражение.
Личного состава у россиян более чем достаточно. Каждый раз появляются новые люди, новые подразделения, к сожалению недостатка в личном составе у них нет в отличие от нас
Дополнение
Генштаб сообщал сегодня утром, что за минувшие сутки на Лиманском направлении украинские войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.