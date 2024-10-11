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Генштаб: 169 боїв за добу, понад чверть - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: 169 боїв за добу, понад чверть - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 16143 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 169 бойових зіткнень за минулу добу. Найінтенсивніші бої відбулися на Покровському та Курахівському напрямках, де було по 24 атаки противника.

На фронті сталося за минулу добу 169 боїв, найбільше - по 24 - на Покровському та Курахівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 11 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційний удар (114 КАБ), здійснив 4672 обстріли, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника.

Як вказано, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень становила 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовує авіацію, здійснює обстріли прикордонних населених пунктів.

"Триває операція Сил оборони України в Курській області", - вказали у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

Ще плюс 1140 окупантів і 1 ворожий гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога11.10.24, 08:15 • 14191 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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