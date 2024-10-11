Ще плюс 1140 окупантів і 1 ворожий гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За добу втрати росіян склали 1140 осіб, знищено 1 гелікоптер. Загальні втрати ворога з початку війни: 666340 осіб, 8953 танків, 17800 бронемашин, 19322 артсистем.
За минулу добу Збройні сили росіян втрати росіян вбитими та пораненими на фронті склали 1 140 осіб. Збройні сили збили також один ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 666340 (+1140) осіб
- танків ‒ 8953 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 17800 (+35) од,
- артилерійських систем - 19322 (+59) од,
- РСЗВ - 1229 (+4) од,
- засоби ППО - 976 (+3) од,
- літаків - 369(+0) од,
- гелікоптерів - 329 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
- крилаті ракети - 2619 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26398 (+84) од,
- спеціальна техніка - 3396 (+10)
У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"11.10.24, 06:45 • 26169 переглядiв