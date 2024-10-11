У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про 2 ворожі ракетоносії в Чорному морі із загальним залпом до 8 "Калібрів". У Середземному морі також 2 кораблі рф, один з яких несе до 4 крилатих ракет.
Станом на ранок п'ятниці, 11 жовтня, армія рф утримує в Чорному морі два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також зазначається, що в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 1 судно, з них 0 рухались з протоки Босфор.
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