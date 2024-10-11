В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают о 2 вражеских ракетоносителях в Черном море с общим залпом до 8 «Калибров». В Средиземном море также 2 корабля рф, один из которых несет до 4 крылатых ракет.
По состоянию на утро пятницы, 11 октября, армия рф удерживает в Черном море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 1 судно, из них 0 двигались из пролива Босфор.
Черное море не принадлежит россии, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР7 сентября 2024, 10:43 • 100629 просмотров