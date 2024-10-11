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В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 03:45  •  6486 просмотра

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ВМС ВСУ сообщают о 2 вражеских ракетоносителях в Черном море с общим залпом до 8 «Калибров». В Средиземном море также 2 корабля рф, один из которых несет до 4 крылатых ракет.

По состоянию на утро пятницы, 11 октября, армия рф удерживает в Черном море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 1 судно, из них 0 двигались из пролива Босфор.
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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
kyrylo-budanovКирилл Буданов