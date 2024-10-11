Еще плюс 1140 оккупантов и 1 вражеский вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки потери россиян составили 1140 человек, уничтожен 1 вертолет. Общие потери врага с начала войны: 666340 человек, 8953 танков, 17800 бронемашин, 19322 артсистем.
За минувшие сутки Вооруженные силы россиян потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 666340 (+1140) человек
- танков - 8953 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 17800 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 19322 (+59) ед,
- РСЗО - 1229 (+4) ед,
- средства ППО - 976 (+3) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,
- специальная техника - 3396 (+10)
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