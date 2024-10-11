Еще плюс 1140 оккупантов и 1 вражеский вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

За минувшие сутки Вооруженные силы россиян потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - 666340 (+1140) человек

танков - 8953 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 17800 (+35) ед,

артиллерийских систем - 19322 (+59) ед,

РСЗО - 1229 (+4) ед,

средства ППО - 976 (+3) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,

специальная техника - 3396 (+10)

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»