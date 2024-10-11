Генштаб: 169 боев за сутки, более четверти - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте произошло за минувшие сутки 169 боев, больше всего - по 24 - на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 11 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов, применив 17 ракет, 71 авиационный удар (114 КАБ), совершил 4672 обстрела, более 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника.

Как указано, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отбито четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины остановили семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. В общем враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применяет авиацию, осуществляет обстрелы приграничных населенных пунктов.

«Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области», - указали в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

Еще плюс 1140 оккупантов и 1 вражеский вертолет: Генштаб обновил данные о потерях врага