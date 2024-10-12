На Харківському напрямку ворог дистанційно заміновує територію, проводить повітряну розвідку та відновлює боєздатність підрозділів - ОТУ "Харків"
Київ • УНН
На Харківському напрямку ворог дистанційно мінує територію та проводить розвідку. Біля Вовчанська помічено спробу висування реактивної системи залпового вогню, ймовірно для підготовки наступу.
На Харківському напрямку біля Липців російські війська дистанційно замінували територію протипіхотними мінами. У Вовчанську ворог проводив повітряну розвідку, а також здійснив спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню у напрямку Шебекіно, імовірно, для підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. Про це у суботу повідомили в ОТУ "Харків", передає УНН.
Деталі
Як вказали в ОТУ "Харків", оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Повідомляється, що неподалік населеного пункту Липці ворог вночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами.
З метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари.
У Вовчанську, за даними ОТУ "Харків", протягом ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою корегування та нанесення вогневого ураження по позиціям Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дівізії. Також відмічено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів.
Ще плюс 1290 окупантів і 59 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога12.10.24, 07:47 • 33420 переглядiв
Зранку, як повідомляється, росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А з напрямку Шебекіно, імовірно, в рамках підготовки до поновлення наступальних дій в районі Вовчанська. В результаті вчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження (результати уточнюються).
Протягом минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 433 обстріли позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу склали 88 істот, з них безповоротні - 33, санітарні - 55.
На фронті відбулось 169 боєзіткнень: найбільшу кількість атак зафіксували на Курахівському напрямку - Генштаб12.10.24, 08:29 • 37047 переглядiв
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 103 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: 8 артилерійських систем, 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 36 автомобілів, 7 одиниць спецтехніки, 49 БпЛА, 1 протитанковий засіб.
Знищено: 88 укриттів для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 2 стартові позиції для запуску БпЛА.
Орієнтовно 40-50% Торецька знаходиться під контролем ЗСУ - начальник МВА11.10.24, 10:34 • 27166 переглядiв