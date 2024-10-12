Ще плюс 1290 окупантів і 59 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 667630 осіб, 19381 артилерійських систем та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24

особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,

танків ‒ 8962 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27) од,

артилерійських систем – 19 381 (+59) од,

РСЗВ – 1230 (+1) од,

засоби ППО ‒ 976 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,

спеціальна техніка ‒ 3434 (+38) од.

У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"