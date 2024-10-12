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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ще плюс 1290 окупантів і 59 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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За добу знищено 1290 окупантів, 59 артсистем та іншу техніку. Загальні втрати рф з 24.02.22 включають близько 667 630 осіб, 8962 танки, 19 381 артсистему та іншу техніку.

Ще плюс 1290 окупантів і 59 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 667630 осіб, 19381 артилерійських систем та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24

  • особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1230 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3434 (+38) од.

У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"12.10.24, 07:10 • 48375 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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