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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  144535 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91599 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1290 оккупантов и 59 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1290 оккупантов и 59 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 04:47  •  4394 просмотра

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За сутки уничтожено 1290 оккупантов, 59 артсистем и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 включают около 667 630 человек, 8962 танка, 19 381 артсистему и другую технику.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 667630 человек, 19381 артиллерийских систем и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24

  • личного состава - около 667 630 (+1290) человек,
  • танков - 8962 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 827 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 19 381 (+59) ед,
  • РСЗВ - 1230 (+1) ед,
  • средства ППО - 976 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 947 (+110),
  • крылатые ракеты - 2619 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 513 (+115) ед,
  • специальная техника - 3434 (+38) ед.

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»12 октября 2024, 04:10 • 7403 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
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