Еще плюс 1290 оккупантов и 59 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 667630 человек, 19381 артиллерийских систем и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24

личного состава - около 667 630 (+1290) человек,

танков - 8962 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17 827 (+27) ед,

артиллерийских систем - 19 381 (+59) ед,

РСЗВ - 1230 (+1) ед,

средства ППО - 976 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 947 (+110),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26 513 (+115) ед,

специальная техника - 3434 (+38) ед.

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»