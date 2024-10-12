Еще плюс 1290 оккупантов и 59 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки уничтожено 1290 оккупантов, 59 артсистем и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 включают около 667 630 человек, 8962 танка, 19 381 артсистему и другую технику.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 667630 человек, 19381 артиллерийских систем и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24
- личного состава - около 667 630 (+1290) человек,
- танков - 8962 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17 827 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 19 381 (+59) ед,
- РСЗВ - 1230 (+1) ед,
- средства ППО - 976 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 947 (+110),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 513 (+115) ед,
- специальная техника - 3434 (+38) ед.
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