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На фронті відбулось 169 боєзіткнень: найбільшу кількість атак зафіксували на Курахівському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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За добу відбулося 169 бойових зіткнень, найбільше атак на Курахівському напрямку. Ворог завдав 2 ракетних і 74 авіаудари, здійснив понад 5000 обстрілів та залучив більше 1530 дронів-камікадзе.

На фронті відбулось 169 боєзіткнень: найбільшу кількість атак зафіксували на Курахівському напрямку - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Курахівському і Покровському напрямках. Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 08.00 12.10.2024, пише УНН.

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Зазначається, що ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Яструбине, Осоївка, Безсалівка, Бондарівщина, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи, Юр’єве, Рівне, Олешня, Катеринівка, Черкаська Лозова, Іскрисківщина, Волфине, Куп’янськ, Петропавлівка, Новоєгорівка, Ясногорівка, Сіверськ, Закітне, Диліївка, Краматорськ, Валентинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове, Яблунівка, Калинове, Антонівка, Ясна Поляна, Золота Нива, Макарівка, Богоявленка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Таврійське, Козацьке, -

- йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них наші захисники відбивали в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове.  Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне.  Окрім цього,  ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів наших позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території,

- додали у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських  населених пунктів.

Ще плюс 1290 окупантів і 59 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога12.10.24, 07:47 • 33420 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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