На фронте произошло 169 боестолкновений: наибольшее количество атак зафиксировали на Кураховском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 08.00 12.10.2024, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности, сбросил 110 КАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, из них 155 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1530 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Ястребиное, Осоевка, Бессаловка, Бондаревщина, Рыбцы, Кислая Дубина, Степное, Ободы, Юрьево, Ровно, Олешня, Екатериновка, Черкасская Лозовая, Искрисковщина, Волфино, Купянск, Петропавловка, Новоегоровка, Ясногоровка, Северск, Закитное, Дилиевка, Краматорск, Валентиновка, Катериновка, Александро-Калиново, Яблоновка, Калиново, Антоновка, Ясная Поляна, Золотая Нива, Макаровка, Богоявленка, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Таврическое, Казацкое, - - говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭБ и одно средство противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихое.

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки состоялось 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного, Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Нелиповки, Торецка и Щербиновки. Большинство из них наши защитники отбивали в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Наибольшее количество атак было отражено Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Антоновки.

На Времовском направлении враг усилил давление и совершил 15 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, Новодаровка, Левадное и Ольговское. Противник активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает бить по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23-мя КАБами по собственной территории, - добавили в Генштабе.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Еще плюс 1290 оккупантов и 59 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага