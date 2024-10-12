На Харьковском направлении враг дистанционно заминирует территорию, проводит воздушную разведку и восстанавливает боеспособность подразделений - ОТГ "Харьков"
Киев • УНН
На Харьковском направлении враг дистанционно минирует территорию и проводит разведку. Возле Волчанска замечена попытка выдвижения реактивной системы залпового огня, вероятно для подготовки наступления.
На Харьковском направлении возле Липцов российские войска дистанционно заминировали территорию противопехотными минами. В Волчанске враг проводил воздушную разведку, а также предпринял попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня в направлении Шебекино, вероятно, для подготовки к возобновлению наступательных действий в районе Волчанска. Об этом в субботу сообщили в ОТГ «Харьков», передает УНН.
Детали
Как указали в ОТГ «Харьков», оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Сообщается, что недалеко от населенного пункта Липцы враг ночью с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование территории противопехотными минами.
С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.
В Волчанске, по данным ОТГ «Харьков», в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии. Также отмечено эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение подразделений 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса оккупантов.
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Утром, как сообщается, россияне предприняли попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А с направления Шебекино, вероятно, в рамках подготовки к возобновлению наступательных действий в районе Волчанска. В результате своевременного обнаружения, Силами обороны был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения (результаты уточняются).
За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, а также 44 удара дронами-камикадзе. Осуществили 433 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага за минувшие сутки составили 88 существ, из них безвозвратные - 33, санитарные - 55.
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Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 103 единицы вооружения и военной техники, в частности: 8 артиллерийских систем, 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 7 единиц спецтехники, 49 БпЛА, 1 противотанковое средство.
Уничтожено: 88 укрытий для личного состава, 1 место хранения боеприпасов, 2 стартовые позиции для запуска БпЛА.
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