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Враг чрезвычайно сильно давит на восточном фронте - Назаренко

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12 октября 2024, 14:09  •  4113 просмотра

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российские оккупанты значительно усиливают наступательные действия на востоке Украины, используя все доступные ресурсы. По словам капитана Назаренко, враг имеет большие потери, но не имеет проблем с пополнением и боеприпасами.

российские оккупанты чрезвычайно сильно давят, используя все доступные ресурсы, на восточном фронте. Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Детали

На вопрос, замечает ли он подтверждение информации о том, что россияне усиливают наступательные действия на восточном фронте, Назаренко ответил: "Враг действительно продолжает давить, мы видим огромные потери у врага ежедневно. Враг давит чрезвычайно сильно, использует все доступные ресурсы. Подразделения оккупационных войск не имеют проблем в пополнении. У них огромное количество боеприпасов".  

Он отметил, что общая тенденция на востоке такова, что враг пробует атаковать. 

"В частности, летняя кампания показала, что  благодаря успеху действий беспилотных систем в сочетании с артиллерией заставила "серую зону" определенным образом расширяться. Отвечая на вопрос, атакуют ли Силы обороны, безусловно, как только обнаруживается цель, даже один орк, то по нему летит дрон со сбросом, или FPV", - рассказал Назаренко.  

Дополнение 

11 октября командир 44 отдельного стрелкового батальона, майор Ярослав Борисовец сообщал, что на Лиманском направлении обстановка напряженная и  сложная. Украинские военные несут потери в технике и личном составе. Они не значительны.

На Харьковском направлении враг дистанционно заминирует территорию, проводит воздушную разведку и восстанавливает боеспособность подразделений - ОТГ "Харьков"12 октября 2024, 10:28 • 12944 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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