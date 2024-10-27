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Після захоплення Вугледару рф провела масовані штурмові дії та мала частковий успіх - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 20567 перегляди

російські війська провели масований штурм на напрямку Левадного після захоплення Вугледару, вклинившись у оборону ЗСУ. Командні висоти залишаються під контролем українських сил.

Після захоплення Вугледару рф провела масовані штурмові дії та мала частковий успіх - Сили оборони Півдня

російські війська провели масований штурм на напрямку Левадного після захоплення Вугледару, досягнувши часткового успіху, вклинившись у оборону українських сил. Про це сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо Левадного, на цій ділянці бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля, зробив перегрупування і провів масовані штурмові дії внаслідок чого мали частковий успіх. Ворог вклинився в нашу оборону на глибину взводного опорного пункту. Наразі тривають заходи щодо відновлення нашого положення і стабілізації ситуації

- сказав Волошин.

За його словами, називати Левадне населеним пунктом не варто, бо це простий польовий стан, який знаходився в певній низині і захищати його й проводити оборонні дії складно.

"Наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення під контролем ЗСУ", - сказав він.

Нагадаємо

Армія рф атакувала Україну за цей тиждень більше ніж 1100 керованими авіаційними бомбами, понад 560 ударними безпілотниками та близько 20 ракетами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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