После захвата Угледара рф провела массированные штурмовые действия и имела частичный успех - Силы обороны Юга
Киев • УНН
российские войска провели массированный штурм на направлении Левадного после захвата Угледара, вклинившись в оборону ВСУ. Командные высоты остаются под контролем украинских сил.
российские войска провели массированный штурм на направлении Левадного после захвата Угледара, достигнув частичного успеха, вклинившись в оборону украинских сил. Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Что касается Левадного, на этом участке боевого столкновения после Угледара враг нарастил определенные усилия, сделал перегруппировку и провел массированные штурмовые действия в результате чего имели частичный успех. Враг вклинился в нашу оборону на глубину взводного опорного пункта. Сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения и стабилизации ситуации
По его словам, называть Левадное населенным пунктом не стоит, потому что это простой полевой стан, который находился в определенной низине и защищать его и проводить оборонительные действия сложно.
"Сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения под контролем ВСУ", - сказал он.
Напомним
Армия рф атаковала Украину за эту неделю более 1100 управляемыми авиационными бомбами, более 560 ударными беспилотниками и около 20 ракетами.