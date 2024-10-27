рф атакувала Україну понад 1600 КАБами та дронами за тиждень - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень рф застосувала проти України понад 1100 керованих авіабомб, 560 ударних дронів та близько 20 ракет. Зеленський повідомив про посилену роботу з партнерами для зміцнення захисту.
Армія рф атакувала Україну за цей тиждень більше ніж 1100 керованими авіаційними бомбами, понад 560 ударними безпілотниками та близько 20 ракетами, повідомив у неділю Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави
Глава держави вказав, що наразі йде посилена робота з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим.
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