рф атаковала Украину более 1600 КАБами и дронами за неделю - Зеленский

Армия рф атаковала Украину за эту неделю более чем 1100 управляемыми авиационными бомбами, более 560 ударными беспилотниками и около 20 ракетами, сообщил в воскресенье Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары различными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет различного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства указал, что сейчас идет усиленная работа с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможным.

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