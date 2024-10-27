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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 120617 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 134776 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 208897 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину более 1600 КАБами и дронами за неделю - Зеленский

рф атаковала Украину более 1600 КАБами и дронами за неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

10:07 • 4058 просмотра

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За неделю рф применила против Украины более 1100 управляемых авиабомб, 560 ударных дронов и около 20 ракет. Зеленский сообщил об усиленной работе с партнерами для укрепления защиты.

Армия рф атаковала Украину за эту неделю более чем 1100 управляемыми авиационными бомбами, более 560 ударными беспилотниками и около 20 ракетами, сообщил в воскресенье Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары различными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет различного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства

- написал Зеленский в Telegram.

Глава государства указал, что сейчас идет усиленная работа с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможным.

Ночью рф выпустила по Украине 80 дронов: сколько удалось уничтожить27 октября 2024, 07:51 • 9836 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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