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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью рф выпустила по Украине 80 дронов: сколько удалось уничтожить

Киев  •  УНН

07:51 • 6561 просмотра

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Украинские силы ПВО сбили 41 из 80 российских беспилотников, выпущенных с территории РФ. Большинство дронов было уничтожено над Одесской и Киевской областями, еще 32 были потеряны локально.

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 41 из 80 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 26 октября. Об этом в воскресенье сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

Детали

Как сообщается, в ночь на 27 октября - с 21.00 26 октября - противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

 По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях

- говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Атака рф на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили дом и машины27 октября 2024, 07:36 • 7058 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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