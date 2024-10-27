Ночью рф выпустила по Украине 80 дронов: сколько удалось уничтожить

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 41 из 80 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 26 октября. Об этом в воскресенье сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 27 октября - с 21.00 26 октября - противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Атака рф на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили дом и машины