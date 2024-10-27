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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Киевщину: обломки сбитых БПЛА повредили дом и машины

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В Киевской области в результате падения обломков сбитых беспилотников поврежден частный дом и две машины. Также произошло возгорание лесной подстилки, которое уже ликвидировано.

В Киевской области во время вражеской атаки в ночь на 27 октября упали обломки сбитых беспилотников, в результате чего поврежден дом и две машины, сообщил в воскресенье начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также произошло возгорание лесной подстилки. Как указал Кравченко, пожар уже ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки, добавил глава ОВА.

Дополнение

Столица успешно отразила атаку около десятка вражеских беспилотников. ПВО обезвредила все дроны на окраинах города, жертв и разрушений нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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