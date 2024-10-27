Атака рф на Київщину: уламки збитих БПЛА пошкодили будинок та автівки
Київ • УНН
У Київській області внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено приватний будинок та дві автівки. Також сталося загоряння лісової підстилки, яке вже ліквідовано.
У Київській області під час ворожої атаки у ніч на 27 жовтня впали уламки збитих безпілотників, внаслідок чого пошкоджений будинок та дві автівки, повідомив у неділю начальник ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Вночі ворог знову атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.
Також сталося загоряння лісової підстилки. Як вказав Кравченко, пожежа вже ліквідована.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки, додав голова ОВА.
Доповнення
Столиця успішно відбила атаку близько десятка ворожих безпілотників. ППО знешкодила всі дрони на околицях міста, жертв та руйнувань немає.