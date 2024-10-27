Київ відбив нічну атаку дронів
Київ • УНН
Столиця успішно відбила атаку близько десятка ворожих безпілотників. ППО знешкодила всі дрони на околицях міста, жертв та руйнувань немає.
Сьогодні вночі столиця знову стала мішенню для ворожих дронів. Повітряна тривога тривала майже три з половиною години. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у повітряному просторі в напрямку Києва було виявлено приблизно десяток ворожих безпілотників. Всі дрони були успішно знешкоджені на околицях міста.
Оперативні дані свідчать, що внаслідок атаки жодних потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.
Ця нічна атака ще раз підтвердила, що тактика ворога залишається незмінною вже багато місяців поспіль. Основні характеристики атак включають:
- використання ударних безпілотних літальних апаратів, таких як "Shahed", "Герань", "Гербера" та інші;
- заходи на місто дронів з різних напрямків і висот;
- поодинокі атаки безпілотників замість численних груп;
- стандартна кількість дронів, які застосовуються за одну атаку – приблизно десяток;
- основні цілі – цивільна інфраструктура, об'єкти ППО та терор цивільного населення, щоб зламати волю українців до спротиву.
У Києві працює ППО: жителів закликають дотримуватись правил безпеки26.10.24, 23:29 • 53187 переглядiв