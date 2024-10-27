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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев отразил ночную атаку дронов

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05:28 • 5186 просмотра

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Столица успешно отразила атаку около десятка вражеских беспилотников. ПВО обезвредила все дроны на окраинах города, жертв и разрушений нет.

Сегодня ночью столица снова стала мишенью для вражеских дронов. Воздушная тревога продолжалась почти три с половиной часа. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, в воздушном пространстве в направлении Киева было обнаружено примерно десяток вражеских беспилотников. Все дроны были успешно обезврежены в окрестностях города.

Оперативные данные свидетельствуют, что в результате атаки никаких пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Эта ночная атака еще раз подтвердила, что тактика врага остается неизменной уже много месяцев подряд. Основные характеристики атак включают:

- использование ударных беспилотных летательных аппаратов, таких как «Shahed», «Герань», «Гербера» и другие;

- заходы на город дронов с разных направлений и высот;

- одиночные атаки беспилотников вместо многочисленных групп;

- стандартное количество дронов, которые применяются за одну атаку - примерно десяток;

- основные цели - гражданская инфраструктура, объекты ПВО и террор гражданского населения, чтобы сломить волю украинцев к сопротивлению.

В Киеве работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности26 октября 2024, 20:29 • 34116 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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