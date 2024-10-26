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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

В Киеве работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

Киев  •  УНН

20:29 • 1226 просмотра

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В воздушном пространстве Киева зафиксирован БПЛА, силы ПВО работают над уничтожением целей. Жителей призывают находиться в укрытиях и не публиковать информацию о работе обороны.

В Киеве раздаются взрывы. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны активизировали свою работу для уничтожения вражеских целей.

Власти призывают жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и принять все меры для собственной безопасности. Особое внимание обращают на необходимость соблюдения информационной тишины: жителей просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников26 октября 2024, 20:05 • 3419 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевКиевская область
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kievКиев