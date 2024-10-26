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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

У Києві працює ППО: жителів закликають дотримуватись правил безпеки

Київ • УНН

 • 53187 перегляди

У повітряному просторі Києва зафіксовано БПЛА, сили ППО працюють над знищенням цілей. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не публікувати інформацію про роботу оборони.

У Києві працює ППО: жителів закликають дотримуватись правил безпеки

У Києві лунають вибухи. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотний літальний апарат (БпЛА). Сили протиповітряної оборони активізували свою роботу для знищення ворожих цілей.

Влада закликає жителів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та вжити всіх заходів для власної безпеки. Особливу увагу звертають на необхідність дотримання інформаційної тиші: жителів просять не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників26.10.24, 23:05 • 41280 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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