У Києві працює ППО: жителів закликають дотримуватись правил безпеки
Київ • УНН
У повітряному просторі Києва зафіксовано БПЛА, сили ППО працюють над знищенням цілей. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не публікувати інформацію про роботу оборони.
У Києві лунають вибухи. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотний літальний апарат (БпЛА). Сили протиповітряної оборони активізували свою роботу для знищення ворожих цілей.
Влада закликає жителів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та вжити всіх заходів для власної безпеки. Особливу увагу звертають на необхідність дотримання інформаційної тиші: жителів просять не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників26.10.24, 23:05 • 41280 переглядiв