Вночі рф випустила по Україні 80 дронів: скільки вдалось знищити
Київ • УНН
Українські сили ППО збили 41 з 80 російських безпілотників, випущених з території рф. Більшість дронів було знищено над Одеською та Київською областями, ще 32 були втрачені локаційно.
У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 41 із 80 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з вечора 26 жовтня. Про це у неділю повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, у ніч на 27 жовтня - із 21.00 26 жовтня - противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині
Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку білорусі.
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