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Кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини – Зеленський

Кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини – Зеленський

Київ • УНН

 • 17167 перегляди

Президент Зеленський провів розмови з Головкомом Сирським щодо складної ситуації на Донеччині. Він подякував військовим за стійкість та наголосив на необхідності більшого тиску на Росію з боку партнерів.

Президент Володимир Зеленський сьогодні вже кілька разів говорив з Головкомом Олександром Сирським. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.

Вже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже потребує цієї рішучості від партнерів щодо далекобійності.

І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше

 - зазначив Зеленський.

Доповнення

ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомило, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки".

Перед цим, 1 жовтня голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що ворог знаходиться майже у центрі міста Вугледар, тому для 107 людей, які залишились у місті, завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти - вкрай важко. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
vuhledarВугледар
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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