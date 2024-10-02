Кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні вже кілька разів говорив з Головкомом Олександром Сирським. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.

Вже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію