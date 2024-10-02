Несколько раз говорил сегодня с Головкомом. Прежде всего - по Донецкой области - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сегодня уже несколько раз говорил с Главкомом Александром Сырским. Прежде всего - по Донетчине, по направлениям, где сейчас особенно трудно. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

Уже несколько раз говорил сегодня с Главкомом. Прежде всего - по Донетчине, по направлениям, где сейчас особенно трудно. Спасибо каждой нашей боевой бригаде за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Каждую неделю несмотря на все наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина очень нуждается в этой решимости от партнеров по дальнобойности.

И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше - отметил Зеленский.

Дополнение

ОСУВ «Хортица» 2 октября сообщило, что вышестоящее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара для «сохранения личного состава и боевой техники».

Перед этим, 1 октября председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин сообщал, что враг находится почти в центре города Угледар, поэтому для 107 человек, которые остались в городе, завести гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты - крайне трудно.