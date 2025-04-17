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Понад третина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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Минулої доби на фронті відбулось 125 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 94 авіаудари і залучив 2764 дрони-камікадзе.

Понад третина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Понад третина зі 125 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2764 дрони-камікадзе та здійснили 6659 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Привільного та в бік Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам’янського, Щербаків і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 23 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 - з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати загарбників за добу: ЗСУ знищили понад 1200 військових та десятки одиниць техніки17.04.25, 07:31 • 3960 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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