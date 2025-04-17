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Втрати загарбників за добу: ЗСУ знищили понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 3942 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російська армія втратила 1230 військових, 16 танків та 54 броньовані машини. Також знищено десятки артилерійських систем та іншої техніки.

Втрати загарбників за добу: ЗСУ знищили понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

За добу ворог втратив 1230 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 17.04.25:

- Особовий склад: 937 440 (+1230).

- Танки: 10654 (+16).

- Броньовані бойові машини: 22217 (+54).

- Артилерійські системи: 26442 (+65).

- РСЗВ: 1366 (+2).

- Засоби ППО: 1135 (+3).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 335.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 32925 (+88).

- Крилаті ракети: 3145.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 44642 (+170).

- Спеціальна техніка: 3807 (+3).

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах15.04.25, 16:39 • 121963 перегляди

Юлія Котвицька

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