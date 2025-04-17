Втрати загарбників за добу: ЗСУ знищили понад 1200 військових та десятки одиниць техніки

За добу ворог втратив 1230 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 17.04.25:

- Особовий склад: 937 440 (+1230).

- Танки: 10654 (+16).

- Броньовані бойові машини: 22217 (+54).

- Артилерійські системи: 26442 (+65).

- РСЗВ: 1366 (+2).

- Засоби ППО: 1135 (+3).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 335.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 32925 (+88).

- Крилаті ракети: 3145.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 44642 (+170).

- Спеціальна техніка: 3807 (+3).

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