Потери захватчиков за сутки: ВСУ уничтожили более 1200 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российская армия потеряла 1230 военных, 16 танков и 54 бронированные машины. Также уничтожены десятки артиллерийских систем и другой техники.
За сутки враг потерял 1230 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 17.04.25:
- Личный состав: 937 440 (+1230).
- Танки: 10654 (+16).
- Бронированные боевые машины: 22217 (+54).
- Артиллерийские системы: 26442 (+65).
- РСЗО: 1366 (+2).
- Средства ПВО: 1135 (+3).
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 335.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 32925 (+88).
- Крылатые ракеты: 3145.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 44642 (+170).
- Специальная техника: 3807 (+3).
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