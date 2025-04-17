Потери захватчиков за сутки: ВСУ уничтожили более 1200 военных и десятки единиц техники

За сутки враг потерял 1230 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 17.04.25:

- Личный состав: 937 440 (+1230).

- Танки: 10654 (+16).

- Бронированные боевые машины: 22217 (+54).

- Артиллерийские системы: 26442 (+65).

- РСЗО: 1366 (+2).

- Средства ПВО: 1135 (+3).

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 335.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 32925 (+88).

- Крылатые ракеты: 3145.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 44642 (+170).

- Специальная техника: 3807 (+3).

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