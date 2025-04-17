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Более трети боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 94 авиаудара и привлек 2764 дрона-камикадзе.

Более трети боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Более трети из 125 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дрона-камикадзе и совершили 6659 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Багатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобковое, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери захватчиков за сутки: ВСУ уничтожили более 1200 военных и десятки единиц техники17.04.25, 07:31 • 2296 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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