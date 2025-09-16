"Хлопки" у Владивостоці: джерела повідомили про спецоперацію ГУР
Київ • УНН
Головне управління розвідки провело спецоперацію у Приморському краї рф, де на території військової частини 155-ї бригади морської піхоти пролунали вибухи. Попередньо, є загиблі й поранені серед окупантів, які відзначилися жорстокістю проти мирних жителів та українських полонених.
Деталі
Як повідомив співрозмовник УНН, "Головне управління розвідки провело спеціальну операцію на території рф, в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї".
Там, як повідомляється, "дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках". Зауважується, що російська 155-а бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.
"О 9-ій годин ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один…. В результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги", - зазначив співрозмовник.
Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".
"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР. Там нагадують, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.
