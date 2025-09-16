"Хлопки" у Владивостоці: джерела повідомили про спецоперацію ГУР

$41.280.03
08:08 • 2584 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 4270 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 12726 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 14903 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 49221 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 60402 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 43367 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 45371 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42750 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 78245 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios
15 вересня, 23:56 • 3748 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД
16 вересня, 00:27 • 11243 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
16 вересня, 02:28 • 6164 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
07:02 • 9362 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
07:25 • 10165 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
08:08 • 2584 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Ексклюзив
07:30 • 12726 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
15 вересня, 19:06 • 25969 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
15 вересня, 09:21 • 51945 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
15 вересня, 08:30 • 56423 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11 • 35533 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06 • 35499 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 40769 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46 • 46418 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01 • 96440 перегляди
Шахед-136
Fox News
Facebook
БМ-30 «Смерч»
E-6 Mercury

"Хлопки" у Владивостоці: джерела повідомили про спецоперацію ГУР

Київ • УНН

 126 перегляди

Головне управління розвідки провело спецоперацію у Приморському краї рф, де на території військової частини 155-ї бригади морської піхоти пролунали вибухи. Попередньо, є загиблі й поранені серед окупантів, які відзначилися жорстокістю проти мирних жителів та українських полонених.

"Хлопки" у Владивостоці: джерела повідомили про спецоперацію ГУР

Головне управління розвідки провело спецоперацію у Приморському краї рф. У Владивостоці пролунали вибухи на території військової частини 155-ї бригади морської піхоти, відомої своєю жорстокістю проти мирних жителів та українських полонених. Попередньо, серед окупантів є загиблі й поранені, повідомляє УНН із посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомив співрозмовник УНН, "Головне управління розвідки провело спеціальну операцію на території рф, в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї".

Там, як повідомляється, "дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках". Зауважується, що російська 155-а бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

"О 9-ій годин ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один…. В результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги", - зазначив співрозмовник.

Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР. Там нагадують, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16.09.25, 10:46 • 4302 перегляди

Альона Уткіна

Війна в УкраїніНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Вугледар
Україна
Маріуполь
Київ